Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou o estado de calamidade pública na cidade de São João do Tigre. A decisão se deve a grave crise hídrica pela qual a cidade passa e que comprometeu seriamente as finanças públicas locais.

O reconhecimento do estado de calamidade pública tem validade de 180 dias, contando a partir do último dia 19. A cidade fica localizado no Cariri paraibano a 327 km de João Pessoa.

