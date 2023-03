Estudante entregou esponja de aço alegando ser presente do Dia da Mulher. Secretaria de Educação diz que repudia atos de preconceito. O caso ocorreu no Centro de Ensino Médio 9, em Ceilândia e foi gravado pelos colegas do estudante.

Ao abrir o pacote, ela fica constrangida. Uma aluna diz para a educadora não aceitar o presente, mas a professora diz “tudo o que vai volta” e agradece ao aluno que entregou a esponja de aço enquanto alguns estudantes dão gargalhadas.

