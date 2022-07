Estudantes aprovados no Sisu 2022.2 para vagas na UFPB devem realizar cadastramento obrigatório a partir de hoje

O cadastramento acontece pela internet, das 8h do dia 13 de julho até às 17h do dia 14 de julho

Começou nesta quarta-feira (13), o cadastramento obrigatório dos candidatos aprovados no SiSU 2ª Edição 2022 da UFPB. Existem 378 vagas disponibilizadas para a chamada regular, referente ao ingresso no período letivo 2022.2, distribuídas entre 71 cursos de graduação cadastrados para essa edição da seleção.

O cadastramento acontece pela internet, das 8h do dia 13 de julho até às 17h do dia 14 de julho, exclusivamente através de acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SigaaUFPB.

O candidato classificado dentro do limite de vagas oferecidas pela UFPB para cada curso de graduação receberá o código de acesso ao sistema Sigaa, por meio de correio eletrônico, encaminhado ao e-mail do candidato cadastrado no ato de inscrição para participação do SiSU 2ª Edição 2022.

De acordo com a Pró-Reitora de Graduação, Silvana Maciel, os candidatos devem estar atentos é com relação às datas. “Os candidatos devem estar atentos ao calendário de cadastramento para não perderem o prazo de inserção dos documentos no sistema. Além disso, devem ficar atentos aos documentos que precisam colocar no sistema, com atenção aos que possuem frente e verso, os dois lados dos documentos devem ser anexados”, explica a Pró-Reitora.

No Sigaa o candidato deve preencher o formulário disponível e anexar documentação comprobatória específica para sua modalidade de vaga. É importante que os candidatos guardem os documentos apresentados no cadastramento online, uma vez que haverá convocação em Edital Específico, a ser divulgado posteriormente, para que o candidato apresente de forma presencial toda a documentação inserida no sistema online.

No dia 15 de julho, os candidatos retardatários terão a oportunidade de realizar o envio da documentação, e no dia 18 de julho será o período de retificação online dos documentos em caso de erro. O candidato deverá realizar o cadastro online e acompanhar por meio do Portal do Ministério da Educaçã, do Portal SiSUe no endereço eletrônico da PRG/UFPBeventuais alterações referentes ao processo seletivo do SiSU 2ª Edição de 2022.

