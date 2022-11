Evento de milhões: Farofa da Gkay tem avião fretado para influencers e show de Anitta

A Farofa da Gkay, evento comemorativo de aniversário da influenciadora e humorista Gessica Kayane, ocorre entre 5 a 7 de dezembro, em Fortaleza, e é uma das festas mais esperadas pelo público, devido a movimentação de famosos na capital cearense.

Este ano, a Farofa já está chamando atenção pelas particularidades que a anfitriã proporcionou aos convidados, desde o convite, enviados em sacos de lixo, a um avião fretado com capacidade para 216 passageiros, para levar os escolhidos de Gkay.

Com bíquini floral verde, Anitta chega na Bahia e posta foto com influenciadora Gkay em evento — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Outra expectativa é sobre as atrações musicais que irão comandar os shows. A primeira a ser confirmada foi a cantora Anitta, indicada como “Artista Revelação” no Grammy Awards, a premiação mais importante da música. A presença da cantora foi anunciada por Gkay nesta terça-feira (22).

“Vamos começar pela patroa”, anunciou a paraibana na postagem, que rapidamente repercutiu entre usuários famosos na plataforma. Celebridades como os humoristas Tokinho e Dani Calabresa, os influenciadores Alvxaro e Jéssica Cardoso, entre outros, exclamaram exaltados com a presença da artista.

Farofa da Gkay

A humorista Gessika Kayane, a Gkay, é natural do interior da Paraíba. — Foto: Reprodução/ Instagram

A Farofa da Gkay é realizada desde 2017 e reúne diversas celebridades e influenciadores digitais, com três dias de shows musicais. Além das celebridades, pessoas anônimas podem concorrer a vagas para o evento.

Todos os anos a Farofa ocorria um resort em João Pessoa, na Paraíba. Durante a pandemia, o local fechou a portas e Gkay escolheu um hotel de luxo no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza, para fazer a festa em 2021.

O evento na capital cearense teve briga por comida, performance no palco, pegação entre famosos e até tentativa de invasão do hotel por parte de fãs.

Entre os pontos altos da edição de 2021, estão a reconciliação dos cantores Xand Avião e Solange Almeida. Os dois ex-vocalistas do grupo Aviões do Forró se encontraram e cantaram juntos no segundo dia da festa.

A Farofa também rendeu vários memes para a internet. Uma das que mais geraram comentários nas redes foi a ex-BBB e digital influencer Viih Tube, que disse ter beijado 46 bocas. Atualmente a influenciadora está grávida, a espera da primeira filha com o ex-BBB Eliezer. O casal está entre os convidados deste ano.

Dark Room, Viih Tube e Pequena Lo foram alguns dos principais assuntos da Farofa da GKay 2021, em Fortaleza. — Foto: Reprodução

Outro tópico que viralizou foram as regras do “Dark Room”, espaço comum em algumas festas, com pouca iluminação e utilizado por pessoas que querem uns ‘amassos mais picantes’. As normas foram publicadas na conta oficial do Instagram da própria GKay.

A psicóloga e digital influencer Pequena Lo, famosa pelos vídeos bem humorados, também ficou entre os memes mais comentados da Farofa da GKay, por conta das “caronas” que ela dava para os outros participantes na “motinha” de locomoção que usa.

Com o sucesso em 2021, Gkay decidiu fazer a Farofa novamente na capital cearense. A Farofa 2022 terá um investimento de cerca de R$ 8 milhões, segundo a influenciadora.

g1