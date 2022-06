Ex-candidato a prefeito aciona Justiça Federal contra ‘motociata’ de Bolsonaro em Campina Grande

O presidente visitará Campina no dia 24, quando deve participar do Maior São João do Mundo, no Parque do Povo, após passagem por João Pessoa na manhã de sexta.

O ex-candidato a prefeito de Campina Grande, advogado Olímpio Rocha, acionou a Justiça Federal contra a ‘motociata’ de Jair Bolsonaro na cidade, que deve acontecer na sexta-feira (24). O presidente visitará Campina no dia 24, quando deve participar do Maior São João do Mundo, no Parque do Povo, após passagem por João Pessoa na manhã de sexta.

Olímpio Rocha argumentou, na ação ajuizada, que a ‘motociata’ fere a lei eleitoral e se configura como propaganda antecipada. Além disso, ele aponta que o evento presidencial viola normas federais, estaduais e municipais de proteção à saúde pública diante da pandemia do coronavírus.

Conforme já noticiou o ClickPB, Bolsonaro fará a inauguração de um residencial no Bairro das Indústrias, em João Pessoa, pela manhã do dia 24 e estará no Parque do Povo, no São João de Campina, a noite. A ‘motociata’ está sendo organizada por apoiadores e deve ocorrer no turno da tarde.

