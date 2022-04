Ex-embaixatriz reclama de fala de Lula sobre Ucrânia: “Desrespeito”

Ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko reclamou nesta segunda-feira (4/4) de declaração sobre a guerra da Ucrânia feita pelo ex-presidente Lula (PT) em evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), na semana passada.

“Que desrespeito do ex-presidente Lula com o povo ucraniano e com todos os esforços do Presidente Zelensky! Liberdade, Democracia e vidas, não se resolvem em uma mesa de bar”, escreveu a ex-embaixatriz por meio de suas redes sociais.