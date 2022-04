Ex-goleiro Bruno recebeu R$ 3.900 de auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19

De acordo com decisão da Justiça Federal, durante a pandemia, presos que cumpriam pena em regime semi-aberto tinham direito ao auxílio.

O ex-goleiro Bruno recebeu R$ 3.900 de auxílio emergencial durante a pandemia. Segundo o Portal da Transparência da União, o benefício foi pago entre junho de 2020 e maio de 2021.

De acordo com decisão da Justiça Federal, durante a pandemia, presos que cumpriam pena em regime semi-aberto tinham direito ao auxílio.

Condenado a mais de 20 anos pela morte de Eliza Samudio, em 2010, o ex-atleta cumpre a pena em regime domiciliar desde julho de 2019 e mora em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. Em fevereiro, o ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Atlético-MG inaugurou uma loja de açaí e revoltou internautas nas redes sociais.

No último dia 16, Bruno entrou, por meio de sua defesa, com um pedido de liberdade condicional na VEP (Vara de Execuções Penais) do Rio de Janeiro.

Caso a Justiça autorize a liberdade condicional, o réu não terá mais restrições de horário para chegar em casa, diferentemente do que ocorre na prisão domiciliar. Ter ocupação lícita é outra condição do regime.

R7