Ex-prefeito de João Pessoa, eleito deputado, anuncia apoio à João Azevedo

Luciano Cartaxo anuncia apoio à reeleição de João Azevêdo

O ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual eleito, Luciano Cartaxo (PT), anuncia nesta terça-feira (11) seu posicionamento para o segundo turno das Eleições 2022. O anúncio acontecerá na sede do Partido dos Trabalhadores e será voltado ao apoio à reeleição de João Azevêdo (PSB).

“Amanhã, às 10h, estaremos na Sede do PT anunciando o posicionamento do nosso agrupamento político no 2° turno das eleições na Paraíba”, disse Luciano Cartaxo via Twitter.

No primeiro turno, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) fazia parte da chapa que o PT participava. Mas nas últimas eleições, o então prefeito de João Pessoa havia declarado neutralidade.

Neste último dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, Luciano foi candidato à Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e conseguiu 22.272, garantindo um espaço na bancada para os próximos quatro anos.

