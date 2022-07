Ex-prefeito de Triunfo é multado pelo TCE-PB por irregularidades em despesas com combustíveis, veículos e materiais de construção

Zé Mangueira foi condenado a pagar multa por despesas que cresceram “de forma vertiginosa” e são incompatíveis com a realidade atual do Município de Triunfo.

O ex-prefeito do Município de Triunfo, José Mangueira Torres, conhecido como Zé Mangueira, foi condenado a pagar multa no valor de R$ 4 mil por irregularidades na realização de despesas com combustíveis, peças automotivas, manutenção de veículos e materiais de construção. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), nesta sexta-feira (8).

Conforme a publicação, o denunciante alega que tais despesas vêm crescendo “de forma vertiginosa” e são incompatíveis com a realidade atual do Município de Triunfo.

O TCE-PB concluiu o relatório, com a ausência do ex-prefeito no julgamento que não compareceu à sessão.

Colhidos os votos, os membros do tribunal decidiram, por unanimidade, em conformidade com a proposta de decisão do relator, aplicar a multa no ex-gestor da cidade.

Ele tem o prazo de 30 dias para pagar a multa ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança judicial, em caso de omissão.

clickpb