Ex-presidente da ALPB, Ricardo Marcelo declara apoio à reeleição de João no segundo turno

O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Marcelo (Republicanos), que votou em Veneziano Vital do Rego no primeiro turno, declarou, nesta quinta-feira (20), apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). O deputado federal reeleito e presidente estadual do Republicanos, Hugo Motta, foi o responsável pela articulação. A reunião que selou a adesão de Ricardo Marcelo à candidatura do gestor estadual também contou com a presença da vice-prefeita de Belém, Dona Cris.

“Nós externamos a nossa satisfação de estar ao lado do governador e pedimos o apoio do povo de Belém que vote em João para que ele continue com essa forma efetiva e eficaz de governar, mantendo a estabilidade financeira e econômica para que o estado cresça cada vez mais. Por isso, estamos ao lado dele para que o desenvolvimento do nosso estado seja fortalecido”, disse Ricardo Marcelo.

João agradeceu o apoio ao projeto de reeleição. “O nosso objetivo é continuar trabalhando pela Paraíba e por Belém, levando benefícios ao nosso povo. Por isso, no dia 30, vamos votar no 40”, falou.

clickpb