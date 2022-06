Ex-presidente Lula, João Azevêdo e demais governadores do Nordeste se reúnem em Natal na quinta-feira

O governador João Azevêdo e os demais governadores dos estados do Nordeste estarão reunidos com o ex-presidente Lula em Natal, no Rio Grande do Norte. O encontro acontecerá no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16), e terá a fala de Lula sobre a fome, após a divulgação da pesquisa a qual aponta que, em dois anos, dobrou o número de brasileiros que não tem o que comer.

Lula estará na 1ª Feira Nordestina de Agricultura Familiar, a qual ocorrerá entre 15 e 19 de junho, no Centro de Convenções de Natal. De lá, após almoçar com os governadores, Lula vai ao estacionamento da Arena das Dunas para o evento ‘Juntos pelo RN’.

O encontro entre João Azevêdo e Lula ocorre um dia após o anúncio de Aguinaldo Ribeiro, na quarta-feira (15), de seu destino político nas Eleições 2022, o que deve ser a oficialização de seu nome como pré-candidato a senador na chapa majoritária do governador paraibano.

