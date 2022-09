No início da tarde desta terça-feira (20), a Polícia Militar foi informada de um encontro de cadáver. Ao chegar no local foi constatado o corpo do ex-presidiário Franciel Andrade Nery, estava dentro de um matagal com sinais de violência. Ele tinha 23 anos e foi morto a tiros.

De acordo com informações, a vítima tinha passagem pela polícia e era usuário de drogas.

