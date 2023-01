Ex-primeira-dama Pâmela Bório é apontada como organizadora de atos terroristas

A ex-primeira-dama da Paraíba, Pâmela Bório (PSC), é considerada uma das suspeitas de organizar os atos terroristas em que aconteceram em Brasília. A informação foi antecipada pela Globo News, durante a edição do Jornal das Dez desta quarta-feria (11). Pâmela, inclusive, é suplente de deputado federal.

Ela integra uma extensa lista que conta lideranças políticas, empresários e organizações tidos como financiadores do manifesto agressivo. Pâmela, inclusive, excluiu suas redes sociais desde a segunda-feira (9) – quando sua presença e articulação nos atos chamaram atenção. Ela mesma gravou uma sequência de vídeos e compartilhou com seguidores em locais restritos, na Praça dos Três Poderes.

Pâmela é ex-esposa do ex-governador Ricardo Coutinho (PT). O filho do casal foi visto nas imagens feitas por ela durante os atos. Bório é também jornalista e natural de Senhor do Bonfim, na Bahia.

Manifestantes invadem Congresso Nacional

Um grupo de bolsonaristas invadiu o Congresso Nacional utilizando pedaços de pedras e madeiras, na tarde do domingo (8). Os participantes dos atos antidemocráticos também invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

