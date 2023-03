Ex-vereador de Alexandria, no RN, é morto a tiros em estrada de barro

O ex-vereador da cidade de Alexandria, no interior do Rio Grande do Norte, Eudimar João de Figueiredo, de 63 anos, foi morto a tiros no fim da manhã desta quarta-feira (22) em um sítio na própria cidade.

O crime aconteceu na entrada do Sítio Várzea do Carnaúba, que fica na divisa com a cidade de Antônio Martins, em uma estrada de barro. A vítima estava dentro do carro quando foi atingida pelos disparos.

Eudimar Figueiredo chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores de Alexandria. A Casa Legislativa, inclusive, emitiu uma nota de pesar pela morte dele e decretou luto oficial de três dias.

“Mesquita, como popularmente o conheciam, era um homem de ilibada história pública em nossa cidade. Ele foi vereador por diversos mandatos, bem como presidente desta Casa Legislativa”, disse a nota.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motivo do crime pode ter sido acerto de contas. A PM descartou, neste primeiro momento, que o assassinato tenha relação com os ataques que ocorrem no RN. A PM deteve um suspeito e o levou para Delegacia de Polícia Civil para ser interrogado.

G1RN

