Exame/Ideia: Lula tem 47% das intenções de voto, e Bolsonaro, 37%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu 10 pontos de vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. É o que mostra a pesquisa eleitoral para presidente EXAME/IDEIA, divulgada nesta quinta-feira (29), a quatro dias do primeiro turno das eleições. O petista tem 47% das intenções de voto, três a mais que na pesquisa feita há um mês. Bolsonaro cresceu um ponto, e tem 37%.

Levando em conta a série histórica, é o maior número de intenções de voto de primeiro turno que o petista tem desde que sondagem começou a ser feita. Há um mês, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro era de 8 pontos. A maior distância entre os dois no primeiro turno foi registrada em janeiro deste ano, quando estava em 17 pontos.

Ainda em uma simulação de primeiro turno, aparece Ciro Gomes (PDT), com 6%, três pontos a menos do que na pesquisa feita em agosto. Simone Tebet (MDB) oscilou um ponto para cima, ficando com 5%. Os brancos e nulos são 4% dos que responderam a pesquisa, e em agosto eram 5%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. O nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09782/2022.

Veja o relatório completo:

Pesquisa estimulada: Lula está 10 pontos à frente de Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 5%

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 0,4%

Vera Lucia (PSTU): 0,2%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0,2%

José Maria Eymael (DC): 0,1%

Sofia Manzano (PCB): 0,1%

Leonardo Péricles (UP): 0,1%

Padre Kelmon (PTB): 0,1%

Ninguém/branco/nulo: 1%

Não sabem: 3%

No mês passado, o empresário Pablo Marçal (Pros) e o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) ainda constavam na pesquisa, mas eles deixaram a corrida presidencial.

Votos válidos: Lula tem possibilidade de vencer no 1º turno

Lula (PT): 49%

Jair Bolsonaro (PL): 38%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Outros: 1%

Pesquisa espontânea: Lula e Bolsonaro empatam no limite da margem

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de candidatos, Lula e Bolsonaro registram 39% e 33%, respectivamente. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Lula (PT): 39%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Simone Tebet (MDB): 1%

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 0,1%

Outros: 0,1%

Ninguém/branco/nulo: 5%

Não sabem: 18%

Segundo turno

O Ideia testou cinco cenários para o segundo turno da corrida presidencial.

Lula x Bolsonaro

Na disputa entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente aparece 11 pontos à frente do atual mandatário.

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Ninguém/branco/nulo: 4%

Não sabem: 3%

Lula x Ciro

Contra Ciro, vantagem de Lula é de 27 pontos.

Lula (PT): 51%

Ciro Gomes (PDT): 24%

Ninguém/branco/nulo: 21%

Não sabem: 4%

Lula x Tebet

No confronto contra Tebet, o ex-presidente apresenta sua maior vantagem nas simulações de segundo turno: 33 pontos.

Lula (PT): 53%

Simone Tebet (MDB): 20%

Ninguém/branco/nulo: 23%

Não sabem: 3%

Bolsonaro x Ciro

A pesquisa aponta que Bolsonaro e Ciro estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Ciro Gomes (PDT): 35%

Ninguém/branco/nulo: 16%

Não sabem: 8%

Bolsonaro x Tebet

O atual presidente está 18 pontos à frente da presidenciável do MDB.

Jair Bolsonaro (PL): 42%

Simone Tebet (MDB): 24%

Ninguém/branco/nulo: 26%

Não sabem: 9%

