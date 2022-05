Exclusivo: Em Duas Estradas, vice-prefeita rompe com a prefeita Joyce

Quem conhece a política de Duas Estradas sabe que seria apenas questão de tempo. E foi. Mais uma vez, a aliança entre Joyce e Lalá que já passava por dificuldades desde o primeiro mandato e que, no período eleitoral conseguiram realinhar acordos e renovar posições para o segundo mandato, não se sustentou.

Nos bastidores, o racha já é tido como oficial. De acordo com fontes ligadas as duas, o rompimento político deverá ser formalizado e de acordo com informações, Lalá está de malas prontas para a oposição e deverá engrossar o discurso ao lado de outros nomes, a exemplo dos Ex-prefeitos Edinho e Hélio Freire, do ex-vereador Carlinhos brincadeira, do Presidente da Câmara, Carlinhos Filho e dos vereadores Guega, Júnior Oscar e Derivaldo. A prova disso, será o apoio fechado, junto com a maioria da oposição, ao deputado federal Gervásio Maia que, a vice-prefeita deverá também anunciar nos próximos dias.

Uma importante fonte revelou que o choque entre Joyce e Lalá era previsível pelo desenrolar do quadro político atual, mas que, a vice-prefeita também vinha revelando à pessoas próximas, sobre o ritmo que a gestão tem adotado, a relação da prefeita com as lideranças e a falta de diálogo.

Ainda de acordo com fontes, a crise ficou ainda mais evidente quando a vice-prefeita passou a compartilhar com mais frequência em suas redes sociais, publicações de apoio as pré-candidaturas da Deputada Camila Toscano e de Pedro Cunha Lima. Lalá acumula sucessivos apoios à família “Toscano e aos “cunha Lima”. Por último, o que teria sido a gota d’água para o rompimento foi a exoneração, na semana passada, da filha dela, a professora, Iara Neli, da direção da Escola Diva Lira, sem nenhum tipo de conversa ou contato, até agora, com a vice-prefeita. Quem teria comunicado o afastamento da Pasta foi a ex-secretária de Educação, Penha Gomes, por telefone.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...