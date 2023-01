EXPOSIÇÃO AO SOM: Fone de ouvido pode causar perda auditiva; fono explica como usar corretamente

Os fones de ouvido costumam ser usados para garantir privacidade e a qualidade de um áudio, mas o equipamento deve ser usado com moderação. O fonoaudiólogo do Hapvida Notre Dame Intermédica, Luck Santana, explica que o aparelho pode lesionar o sistema auditivo e causar perda da audição.

“O sistema auditivo é composto por uma estrutura formada por cóclea, tímpano e células ciliadas, que, caso sejam expostos por longo período à alta intensidade, podem sofrer lesões irreversíveis”, pontuou.

De acordo com o especialista, além do volume limite exposto precisar estar abaixo da alta intensidade, o tempo de exposição deve ser restringido, sendo seguido de intervalos que irão proporcionar o descanso aos ouvidos e demais partes do sistema auditivo.

“É importante fazer uma pausa longa, algo entre 1 e 2 horas, e quando voltar a utilizar, que seja um volume confortável para a audição. Assim é possível manter um sistema auditivo íntegro e longe de problemas que possam causar perda auditiva”, disse.

Segundo a Sociedade Brasileira de Otologia, a 85 decibéis, o tempo máximo de exposição por dia é de oito horas. Conforme o volume aumenta, o tempo de exposição tem de ser reduzido. A 115 decibéis, por exemplo, que seria ficar na balada perto da caixa de som, a exposição não deve ultrapassar os sete minutos.

Alerta – Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) fez um alerta aos pais e responsáveis sobre os riscos auditivos gerados pelo uso contínuo e prolongado dos fones de ouvido, salientando a possibilidade de perda auditiva.

De acordo com a SBP, para crianças e adolescentes o nível seguro de ruído é de no máximo 70 decibéis; ruídos acima de 80 decibéis são considerados como nocividade auditiva

