Fã cria abertura de anime de VALORANT com todos os agentes e animações únicas

Um usuário do Reddit mostrou como seria uma abertura de anime de VALORANT, animando vários agentes com suas próprias cenas.

VALORANT se inspirou em anime no passado com sua linha de skins VALORANT GO!, que pegou vários agentes e os transformou em um estilo mais anime para suas próprias skins de armas. Havia até chaveiros de arma chibi feitos dos agentes, ampliando a inspiração da cultura japonesa.

Agora, o usuário do Reddit, emikoyaki, levou essa inspiração a outro nível, criando uma abertura de anime com vários dos agentes. Uma abertura de anime é uma sequência com cenas que acontecerão mais tarde no show ou mostrando os personagens dentro dela. Elas geralmente são acompanhadas por música, muitas vezes com alguém cantando em japonês. Ambos os elementos foram apresentados na abertura de VALORANT, com emikoyaki usando uma música japonesa como pano de fundo para os personagens.

A abertura começa mostrando brevemente Jett, Reyna e Sage em vários lugares, com Sage em algum lugar perto de Ascent a julgar pelo fundo. A sequência então corta para uma ilha com o logotipo do VALORANT, junto com as palavras “The Animation” exibidas abaixo. Os fãs podem ver Sova, Killjoy e Viper em mapas mais populares de VALORANT. Os agentes restantes têm sua própria cena breve na abertura, mostrando-os em batalha ou em uma luz mais amigável. Uma vez que todos os agentes tenham seus holofotes, a animação corta para um jogador com uma camisa dos Sentinels antes da cena final mostrar Jett mordendo sua luva.

Além de elementos comuns às aberturas de animes, a sequência feita por fãs também usa um estilo de arte característico na animação. Isso combina bem com a música e o ambiente, fazendo com que alguns fãs desejem um anime oficial de VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Appleford no Dot Esports no dia 16 de abril.

dotesports

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...