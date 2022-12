Faculdade EESAP e Três Marias lançam para 2023 o curso de Biomedicina e mais 11 novos cursos já disponíveis para matrícula

A Faculdade EESAP e Três Marias estão com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2023. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site das instituições.

As novidades são 8 novos cursos. Biomedicina, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Logística, Matemática, Nutrição, Processos Gerenciais e Teologia já se encontram disponíveis no catálogo das instituições.

“A nossa ideia é não parar. Oferecer uma educação de qualidade aliada a um vasto leque de cursos sempre foi o nosso objetivo. Nossas novas formações são em áreas que possuem um mercado de trabalho aquecido, oferecendo ótimas oportunidades”,ressalta o diretor-geral da FTM/EESAP, o Dr. Daniel Porto Campello.

25 OPÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Hoje as duas instituições já somam 25 cursos distintos, são eles: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Turismo, Letras—Português, Logística, Matemática, Negócios Imobiliários, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Processos Gerenciais, Psicologia, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Serviço Social, além de Teologia. E não param por aí: muito em breve serão lançados outros novos cursos.

NOTA DO ENEM

Os interessados podem ingressar com a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) dos últimos 10 anos, lembrando que a nota deve ter atingido um valor igual ou maior à nota de corte prevista no edital.

SAIBA MAIS

Outra forma de ingresso é através do vestibular da EESAP e Três Marias cujas inscrições seguem abertas até o início das aulas. Para maiores informações:

Ligação/WhatsApp 0800 083 2656

Acesse www.eesap.edu.br ou www.tresmarias.edu.br

