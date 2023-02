Falso policial federal é preso por ameaça com arma de brinquedo em João Pessoa

Um homem que se fazia passar por policial federal foi preso em flagrante no início da tarde de hoje no bairro de Miramar. Ele estava vestindo uma camisa da PF e portava uma arma de brinquedo com a qual fez ameaças a um funcionário de um prédio na avenida Ruy Carneiro.

Ele teve um desentendimento com o responsável pelo estacionamento do prédio e sacou a arma na tentativa de intimida-lo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o falso policial aponta a arma para oo funcionário do prédio, que sai correndo temendo ser baleado.

Ainda preso, ele chegou a destratar os policiais militares do BPTUR que compareceram ao local.

Na delegacia, o suspeito foi autuado por ameaça e falsa identidade e alegou que a camisa da PF era para usar no carnaval. Ele foi posto em liberdade depois de prestar depoimento e assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

A confusão, de acordo com a delegada Lídia Veloso, aconteceu porque o homem havia alugado uma sala no prédio, o contrato acabou e ele teria ido buscar móveis e utensílios que estavam no local e o funcionário teria permitido a retirada. Neste momento, os dois começaram a discutir.

