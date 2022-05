Família encontra barata em bolo comprado em supermercado de João Pessoa

Era para ser um café da tarde em família, na tarde desta quinta-feira (5), mas um invasor acabou interrompendo os planos de moradores do bairro Gramame, na Zona Sul de João Pessoa. Logo após comprar um bolo em um supermercado da região, um dos membros da família percebeu a presença de uma barata no alimento. O caso foi registrado em vídeo pelo consumidor.

O cliente retornou ao supermercado para comunicar o que tinha acontecido e foi reembolsado. O estabelecimento confirmou que a produção dos pães e bolos é própria, mas ressaltou que o caso foi pontual.

Episódios semelhantes, mesmo sem a ingestão do alimento, já resultaram em indenizações por dano moral no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Em outubro de 2021, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que elementos estranhos em alimentos industrializados configuram dano moral, mesmo que não haja ingestão pelo consumidor.

No julgamento, a ministra Nancy Andrighi lembrou alguns itens, no mínimo curiosos, que já foram alvo de processo no tribunal. Entre eles, fungos, insetos, ácaros, barata, larvas, fio, mosca, aliança, preservativo, cigarros, lâmina de metal, pedaços de plástico, pano e papel-celofane.

No entendimento dos magistrados, o dano moral é configurado pois “a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor.”

Quais doenças baratas podem causar?

De acordo com especialistas, as baratas, em si, não causam doenças, mas carregam e transmitem milhares de bactérias e agentes infecciosos que podem causar diversas enfermidades. Entre elas podemos destacar algumas:

Salmonelose

As baratas transmitem a bactéria Salmonella causadora da salmonelose, doença que nas pessoas apresenta sintomas muito semelhantes aos de uma intoxicação alimentar (febre, diarreia e vômitos). A bactéria Salmonella pode permanecer no sistema digestivo desses insetos por até um mês e é depositada por meio de ovos de baratas ou de seus excrementos.

Listeriose

A listeriose é uma infecção grave causada pela bactéria Listeria monocytogenes. É contraída pelo consumo de alimentos e bebidas em más condições e afeta principalmente pessoas com sistema imunológico debilitado, mulheres grávidas, recém-nascidos e idosos. Os sintomas geralmente são febre, dores musculares e diarreia . Em casos mais graves, a listeriose pode causar aborto espontâneo ou parto prematuro em mulheres grávidas.

Campilobacteriose

Campilobacteriose é uma infecção causada pela bactéria Campylobacter. Muito comum em humanos, é uma infecção transmitida por alimentos e bebidas em mau estado que entraram em contato com baratas. Os sintomas são diarreia, cólicas, dor abdominal e febre. A doença pode durar entre 2 e 10 dias.

Infecção por E. col

Escherichia coli (E. coli) é uma bactéria geralmente encontrada no intestino das pessoas. Embora a maioria das cepas dessa bactéria sejam inofensivas, algumas podem causar intoxicações alimentares graves. Os sintomas mais comuns são diarreia e cólicas abdominais, que podem ser acompanhadas por febre, náuseas e dores musculares.

Febre tifóide

A febre tifóide é uma infecção bacteriana causada pela bactéria Salmonella typhi. Acredita-se que as baratas carregam essa bactéria ao consumir as fezes contaminadas. No entanto, a febre tifóide é uma doença mais comum em países com saneamento precário e acesso limitado a água potável. Os sintomas desta doença são febre, dor de cabeça, diarreia, cansaço geral e dores musculares.

Cólera

A cólera é uma infecção diarreica aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae. Contudo, é mais comum em países menos desenvolvidos e se espalha por meio de alimentos e bebidas estragados. Dessa forma, as fezes de baratas nesses alimentos podem fazer com que as bactérias entrem no corpo das pessoas.

Hepatite A

Hepatite A é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus VHA que é transmitido por via oral-fecal, de uma pessoa infectada para outra saudável, ou através de alimentos ou água contaminados, inclusive pelas pelas baratas. A hepatite é uma inflamação que afeta o fígado. Seus sintomas incluem um cansaço acentuado, mal-estar, dores musculares, febre, falta de apetite, náuseas, vômito e icterícia. Este último gera uma coloração amarelada da pele e dos olhos.

Em resumo, as baratas são insetos que podem espalhar doenças para as pessoas. É por isso que deve-se tomar cuidado com a higiene e investigar a procedência caso um desses insetos apareça no ambiente domiciliar

portalt5