Farmácia é assaltada na noite de ontem na cidade de Dona Inês-PB

Uma farmácia localizada no centro da cidade de Dona Inês-PB, foi assaltada na noite desta sexta-feira (13). As imagens das câmeras de segurança mostram que um criminoso entrou no estabelecimento por volta das 19h54 e anunciou o assalto a mão armada.

Em contato com a proprietária do estabelecimento, ela disse que foi a primeira vez que criminosos invadiram seu estabelecimento portando arma. Em outra ocasião, a farmácia foi arrombada. Todo o dinheiro disponível naquele momento foi levado pelos assaltantes.

Apesar de nas imagens só aparecer um criminoso dentro do estabelecimento, do lado de fora, havia um comparsa em uma motocicleta esperando para dar fuga. No momento do assalto os criminosos não utilizavam nenhum tipo de camuflagem.

A farmácia fica aberta até às 22h00.

