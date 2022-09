Felipe Neto tem crise de ansiedade e abandona o Rock in Rio às pressas

O influenciador digital não conseguiu assistir ao show do Green Day, que era a banda que ele havia dito que mais queria ver no evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Felipe Neto, 34, deu um susto nos fãs ao abandonar o Rock in Rio antes do esperado por causa de uma crise de ansiedade. Com isso, o influenciador digital não conseguiu assistir ao show do Green Day, que era a banda que ele havia dito que mais queria ver no evento.

Na sexta-feira (9), Felipe havia surpreendido os seguidores ao anunciar que havia decidido ir ao festival. Bastante recluso, ele tem evitado eventos e se dedicado a cuidar da saúde mental desde que revelou estar tratando uma depressão.

“Não consegui ver o show que mais queria”, lamentou ele. “Aguentei três horas… E, enquanto aguentei, foi muito especial. Aí bate [a ansiedade] e já era. É casa imediatamente.”

O influenciador fez questão de tranquilizar os fãs, dizendo que está bem apesar do ocorrido. “Não precisam se preocupar”, afirmou. “Foi maravilhoso e me diverti muito! É que sou dodói da cabeça e tenho que lidar com esses momentos.”

Tietado por anônimos e famosos como Pedro Scooby e Agatha Moreira, ele disse que esse tipo de interação o deixa nervoso. “Um dia espero conseguir lidar com a fama e ter bateria social para entrevistas, fotos e small talk sem atacar minha ansiedade”, contou. “Infelizmente não consigo. Nasci para ficar recluso.”

