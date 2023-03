Feriado de páscoa: Dicas para curtir em casa

O feriado de páscoa é um momento para curtir em família, casal, em comunidade religiosa ou em casa. Por isso, aqui iremos destacar algumas dicas de como curtir o feriado no conforto da sua casa.

Apesar de ser um feriado propenso para viajar, muitas pessoas preferem aproveitar a data para curtir em casa fazendo as coisas que gosta.

Seja com as crianças ou seu amor, a ideia é usar a criatividade para deixar o feriado mais divertido ou então, aproveitar descansando sem fazer nada.

Para quem é uma daquelas pessoas que gosta de planejar atividades, veja aqui as dicas para curtir o feriado de páscoa em casa.

Feriado de páscoa com brincadeiras

Uma das ideias divertidas para fazer com as crianças no feriado de páscoa são as brincadeiras e jogos.

As clássicas brincadeiras de esconder os ovinhos são as preferidas das crianças, como se fossem um caça ao tesouro.

Você pode confeccionar cestinhas de páscoa com chocolates e outros doces, depois é só preparar o ambiente para iniciar a procura.

Utilize pegadas de coelho pela casa para deixar a brincadeira mais real. As crianças adoram esses detalhes.

Outra atividade divertida para a data são os desenhos e artesanatos em família, como por exemplo, pintar as casquinhas de ovos e pinturas faciais para os pequenos.

Os jogos de tabuleiro e jograis em família também ajudam a tornar a data ainda mais divertida para toda a família.

Portanto, veja quais as opções e invista em um feriadão animado de jogos e brincadeiras divertidas.

Faça a decoração de páscoa

Falando em preparar o ambiente, outra dica é fazer a decoração de páscoa reaproveitando materiais acessíveis para decorar os espaços em casa.

Uma ideia criativa é montar uma osterbaum, uma árvore-de-páscoa tradicional com galhos de árvore secos e casquinhas de ovo pintadas.

Você também poderá pendurar pingentes de feltro de coelho, cenoura e demais detalhes criativos para enfeitar.

Aproveite também os tutoriais que ensinam a fazer guirlanda de páscoa com materiais baratos e cola certa para você.

Para decorar o sofá da sala utilize capas de almofadas temáticas para ornamentar o ambiente e entrar no clima do feriado de páscoa.

Outros artigos decorativos como toalhas de mesa, arranjos de flores e estátuas de coelhos podem ajudar a decorar os ambientes para celebrar a data.

Agora, se você procura um estilo mais religioso, a dica é usar as decorações cristãs que tem tudo a ver com o tema.

Os objetos como cruz, cordeirinho, peixe, pão e vinho são os símbolos pascais, por isso, se tornam mais uma alternativa para decorar o ambiente.

Experimente novas receitas

Mais uma dica para curtir o feriado de páscoa em casa é experimentar delícias com receitas doces e salgadas.

O chocolate é um dos doces mais tradicionais de páscoa, sendo os ovos os mais queridos para receitas caseiras.

Portanto, a dica é apostar em receitas de chocolate caseiro para consumo ou então para obter uma renda extra.

Existem vários modelos de forminhas de chocolate para moldar, algumas em formatos tradicionais de ovinhos, coelhos e cenoura de chocolate.

Contudo, não exagere no chocolate, a dica é experimentar novas receitas com moderação para evitar qualquer transtorno.

Algumas receitas salgadas de páscoa são o ovo de páscoa de empada salgada, peixes, pães, receitas ao vinho e muito mais.

Se for fazer o almoço em família, experimente fazer receitas novas para agradar toda a família.

Para completar a receita de páscoa não se esqueça de fazer uma decoração bem linda da mesa, com direito a velas para um jantar e arranjos de flores para o almoço.

Assista a filmes e séries

Mais uma ideia para curtir o feriado de páscoa em casa é assistir aos filmes e séries, uma dica para casais, famílias ou para quem deseja curtir sua solitude.

Existem vários filmes e séries inspirados na data, portanto, esta pode ser a primeira opção para curtir o feriado relaxando.

Para quem quer programar várias atividades para a data, experimente fazer uma sessão de cinema com direito à pipoca, refrigerante, bebidas em geral, salgadinhos e doces.

As crianças irão adorar essa programação mais light, principalmente se toda a família estiver reunida.

Leia um livro no feriado

Uma outra dica para relaxar no feriadão é a prática da leitura, ainda mais se os dias estiverem mais fresquinhos e tranquilos.

Muita gente separa a data para viajar, fazer passeios e almoçar fora, aproveite a tranquilidade de casa para curtir a família ou sua própria companhia.

Comece a ler um livro da sua lista de desejos para 2023 ou continue uma leitura intercalando com demais atividades, inclusive se você gosta de café aproveite a combinação.

Algumas pessoas também aproveitam a oportunidade para escrever, seja fazendo reflexões religiosas ou sobre a vida.

Apesar da data estar relacionada a um viés religioso, a páscoa também simboliza recomeços e esperança.

Faça coisas que fazem sentido para você, brinque, jogue, coma bem e aproveite os momentos.

