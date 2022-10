Fest Verão Paraíba 2023 terá shows de Gusttavo Lima, Luan Santana, João Gomes, Bell Marques e outras atrações

A festa já é conhecida na Paraíba, no Nordeste e em outros lugares do país e acontece em janeiro em uma arena no bairro de Intermares, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa.

Foi divulgada, nessa quinta-feira (6), a programação do Fest Verão Paraíba 2023. A festa já é conhecida na Paraíba, no Nordeste e em outros lugares do país e acontece no mês de janeiro em uma arena no bairro de Intermares, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa.

Este ano, conforme obtido pelo ClickPB, a festa terá muito piseiro, com shows de João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro. O sertanejo também se faz presente com Gusttavo Lima, Luan Santana e Matheus e Kauan.

O axé tem sempre lugar garantido e o cantor Bell Marques, que sempre marcou presença no Fest Verão PB, não fará diferente no início de 2023.

Wesley Safadão, Eric Land, Pedro Cavalcante e Lipe Lucena trazem o forró para a festa de janeiro na região metropolitana de João Pessoa.

O Fest Verão PB 2023 ainda tem show do DJ Bhaskar, irmão do DJ Alok.

Confira a programação completa

