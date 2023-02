Festa da Luz 2023 começa nesta quinta-feira (2) em Guarabira, PB

Começa nesta quinta-feira (2) a tradicional Festa da Luz, em Guarabira, Brejo da Paraíba. O evento é gratuito e entre as atrações recebe nomes como Wesley Safadão, João Gomes, Solange Almeida e Léo Santana.

A Festa da Luz acontece até o dia 5 de fevereiro de 2023, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Guarabira. O evento é anual e movimenta a economia local e o turismo da região.

Em 2020 e 2021 a festa aconteceu de maneira virtual, devido à pandemia da Covid-19. Este ano, além da programação principal o evento também terá o “Brega Luz”, com artistas locais homenageando Marília Mendonça, Reginaldo Rossi e outros.

Nesta quinta (2) a Festa da Luz será aberta com shows em homenagens à padroeira de Guarabira. As atrações nacionais fazem shows na sexta (3), sábado (4) e domingo (5).

Programação completa da Festa da Luz 2023

Quinta-feira (2)

Celina Borges

Celione Dayvid

Sexta-feira (3)

Brega Luz

Tuareg’s

“Elas cantam Marília”

Palco Principal

Léo Santana

Calcinha Preta

Taty Girl

Sábado (4)

Brega Luz

Fernando Mendes

“Eles cantam Reginaldo”

Palco Principal

Walkyria Santos

João Gomes

Samya Maia

Domingo (5)

Brega Luz

José Orlando

“Farofa Brega”

Palco Principal

Eric Land

Wesley Safadão

Solange Almeida

Curtir isso: Curtir Carregando...