Festa das Neves é marcada pela presença de famílias e show de Caronas do Opala

A Festa das Neves, evento realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), ganhou novos contornos, novo local e um sentido que envolve maior participação das famílias. Muitas saíram de casa, com suas crianças, para prestigiar a comemoração que engloba os aspectos religioso e profano. Nesta quinta-feira (4), a programação segue com o Padre Nilson, que leva palavras de paz e fé, a partir das 20h30.

“Demos um novo formato à Festa das Neves, tanto do ponto de vista da nova ambientação no Parque Solon de Lucena como também do ponto de vista conceitual. Integramos e desenvolvemos mais o aspecto artístico-cultural com a tradição religiosa, unindo a esse momento de entretenimento”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A advogada Carolina Felipe disse que ela e o marido decidiram levar o filho, de 4 anos, para se divertir um pouco nesse final do período de férias. Para ela, é bom para as crianças ter esse contato com a Festa como era antigamente, com parque de diversões e uma série de atrações da década de 80. “Achamos legal trazer. Estou gostando, achei organizado. O lugar, a Lagoa, ficou bem interessante, está bonito, com segurança”, elogiou.

Para o comerciante Edmilson da Silva, a festa realizada no Parque Solon de Lucena ficou muito melhor. “É inexplicável, bateu o recorde, uma festa muito boa e organizada. A família se sente à vontade, com bastante espaço. Me sinto feliz por poder participar de um evento como esse, para a família se divertir”, comentou ele, que vende a tradicional maçã do amor.

“A maçã é uma coisa doce, maravilhosa, feita com amor, prazer, carinho, pode dar para a namorada, e a gente precisa de amor nessa vida”, disse Edmilson da Silva, que comercializa o produto há 35 anos.

O show – Comandada pela cantora Val Donato, a banda Caronas do Opala, que volta aos palcos após um intervalo de 10 anos, fez uma apresentação contagiante. No repertório, o brega rock style numa mistura que agradou a fãs de estilos variados e, é claro, com o timbre inconfundível da vocalista.

A banda é formada por um grupo que curtia o brega das antigas e agora retorna. “Estou muito feliz por estar tocando em João Pessoa, especialmente na Festa das Neves”, elogiou. Músicas como ‘Feiticeira’, ‘Sara’ e ‘No Toca Fitas do Meu Carro’ fizeram a alegria do público.

clickpb