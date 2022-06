FESTIVAL DE QUADRILHAS E SHOWS ANIMAM “SÃO PEDRO DA GENTE” EM PEDRO RÉGIS

A partir dessa segunda-feira (27), Pedro Régis celebra a tradição e cultura dos festejos juninos no “São Pedro da Gente”, promovido pelo Governo Municipal, por meio das Secretarias de Cultura e Assistência Social. As festas integram o município ao “Arraiá do Interior” e reúne shows musicais de artistas locais e de renome regional, festival gastronômico, feira de artesanato, e festival de quadrilhas juninas até a próxima quarta-feira (29).

I Festival Municipal de Quadrilhas Juninas

Pela primeira vez em sua história o município sediou um Festival de Quadrilhas Juninas e já começou com o pé direito apresentando ao público a Junina Municipal “Flor do Vale”, grupo formado, em sua maioria, por jovens assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social.

O investimento do Governo Municipal de Pedro Régis em estruturação do espaço das apresentações, em logística, transmissão ao vivo, transporte para os moradores da zona rural, figurinos da junina municipal, apoio aos brincantes, e premiação de mais de R$ 3 mil reais às juninas, garantiu o sucesso do evento.

O público lotou o “arraial” e até o fim das apresentações muita gente não arredou o pé até o resultado que consagrou a Quadrilha Mistura Junina de Guarabira como campeã do Festival. A Junina Manoel Cardoso de Belém e Junina Fazenda Lampião de João Pessoa, ficaram com o segundo (2ª) e terceiro lugares, respectivamente. Uma noite de muita alegria, cultura e valorização das tradições nordestinas, que encantou e emocionou jurados, autoridades e o público espectador.

A gerente de jornalismo da TV Manaíra (Band), jornalista Jaílma Simone, foi uma das juradas e gostou do que viu. “Estou extremamente encantada com a organização do Festival e com a beleza das apresentações”, pontuou.

A prefeita Michele Ribeiro, o vice-prefeito Márcio Dias, os secretários José Augusto (Cultura) e Juliana Mendonça (Assistência Social), receberam os vereadores Erijackson Pessoa, Virgínio Ribeiro, Sarita, Gino do Tempero e Téia do Abacaxi, equipe gestora, e autoridades de diversas cidades vizinhas, que se alegraram com a grandiosidade do evento.

Para a prefeita Michele Ribeiro o Festival não apenas conseguiu garantir a inclusão e interesse da juventude às tradições populares nordestinas, como também movimentou a cidade, o comércio e o turismo. “Hoje, Pedro Régis é destaque no estado, nossa festa é exemplo de como podemos realizar um Festival tão organizado e prestigiado, e valorizar nosso povo mostrando o que há de melhor no município”, destacou.

Outros resultados da competição AQUI.

São Pedro da Gente no Arraiá do Interior

A programação dos festejos juninos em Pedro Régis segue nesta terça-feira (28). A partir das 19h, em praça pública, têm Feira de Artesanato e Culinária, e apresentações artísticas com: Forró da Live, Felipe Rodrigues, Alef Teteo e Forró com Três, e Alex Lima e Forrozão do ADL. Na quarta-feira (29), Dia de São Pedro, têm Osmídio Neto, Briola Sales, Ranniery Gomes, e Quarteto Nordestino, a partir das 21h, encerrando o “São Pedro da Gente” e os eventos do “Arraiá do Interior” no município.

Ascom Pedro Régis

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...