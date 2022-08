Fies abre inscrições para segundo semestre de 2022 nesta terça; veja calendário completo

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu, nesta terça-feira (9), o período de inscrições para o segundo semestre de 2022. O prazo termina às 23h59 de sexta (12) e o resultado deve ser divulgado na próxima terça (16).

O Fies é um programa de financiamento para estudantes em instituições de ensino superior privadas (veja detalhes mais abaixo).

Veja o calendário do Fies:

Inscrições: 9 a 12 de agosto

Resultados (pré-selecionados): 16 de agosto

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 17 a 19 de agosto

Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro

Abaixo, tire suas dúvidas a respeito do programa:

O que é o Fies?

Por meio do Fies, é possível usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pleitear um financiamento das mensalidades de uma instituição de ensino privada.

Atenção: diferentemente do Prouni, o programa não oferece bolsas de estudos, e sim um “empréstimo”. Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever, o candidato precisa ter:

participado de alguma edição do Enem a partir de 2010;

alcançado pontuação média nas quatro provas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) igual ou superior a 450, e nota superior a zero na redação;

renda familiar mensal bruta per capita de 1 a 3 salários mínimos.

Como participar?

O aluno deve:

Entrar no site.

Clicar em “Minha Inscrição” e, em seguida, em “Fazer Cadastro”.

Digitar os dados de acesso da conta “gov.br” (CPF e senha).

Analisar os cursos com vagas disponíveis e escolher até três opções. É possível alterar essas informações quantas vezes quiser, até o encerramento das inscrições.

O que é IES?

Ao buscar os cursos disponíveis, o sistema do Fies pede que o candidato preencha o campo “IES”.

A sigla significa “instituição de ensino superior”: ou seja, é preciso escrever o nome da faculdade ou da universidade onde se deseja estudar.

Quem é prioridade?

Além da nota do Enem, o sistema do Fies também considera a seguinte ordem de prioridade ao selecionar os alunos aprovados:

I – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham se vinculado ao Fies.

II – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil (com todas as dívidas pagas).

III – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo Fies.

IV – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, por meio do Fies, com as dívidas pagas.

Quem ainda tiver débitos no programa não poderá se inscrever.

Como participar da lista de espera?

Os candidatos que não tiverem sido aprovados na chamada única (a ser divulgada em 18 de março) concorrerão automaticamente por uma vaga na lista de espera.

O que fazer depois de ser aprovado?

O candidato deve entrar novamente no site do Fies e complementar seus dados de inscrição.

Depois disso:

em até 5 dias, ir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida;

em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil da visita à instituição de ensino, comparecer a um agente financeiro (como a Caixa Econômica Federal) para formalizar o contrato de financiamento.

