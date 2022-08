Filho de vice-prefeito morre em acidente envolvendo carro e moto em Prata, na Paraíba

A vítima foi identificada como Carlos Aelson, filho do vice-prefeito do município, Toinho De Bebé.

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou uma vítima fatal na noite desta quinta-feira (18), em Prata, no interior da Paraíba. A vítima foi identificada como Carlos Aelson, filho do vice-prefeito do município, Toinho De Bebé.

De acordo com as informações iniciais, a vítima transitava em uma motocicleta quando ocorreu a colisão com um carro. Com a intensidade do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

