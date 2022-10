Filiado ao MDB, prefeito de Caldas Brandão declara apoio à reeleição do governador João Azevêdo neste segundo turno

O prefeito de Caldas Brandão, Fábio Rolim (MDB), declarou, nesta terça-feira (4), apoio à candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB) neste segundo turno. Ele ressaltou que a união de forças irá assegurar mais obras e ações no município, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população.

No primeiro turno das eleições, Fábio Rolim apoiou a candidatura de Veneziano Vital do Rêgo, que obteve em Caldas Brandão 43,28% dos votos, enquanto João Azevêdo teve 20,43%. “Agora no segundo turno vamos garantir uma grade vitória ao governador no nosso município”, destacou o prefeito.

Fábio Rolim destacou ainda que a eleição de João será fundamental para o crescimento do seu município. “Caldas Brandão segue no trilho do desenvolvimento e do trabalho e juntos com João Azevêdo faremos com que a nossa cidade e o nosso estado cresçam cada vez mais, por isso, Caldas Brandão vota 40”, pontuou.

O governador agradeceu o apoio e renovou seu compromisso de ampliar os investimentos na cidade em seu próximo mandato. “Nós queremos o melhor para a cidade, que já tem investimentos do Governo do Estado e receberá ainda mais. Eu agradeço ao prefeito e a todas as lideranças do município pelo apoio”, disse.

