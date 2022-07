Filiado ao PSDB, vice-prefeito de Guarabira e três ex-secretários anunciam apoio à reeleição de João Azevêdo

O vice-prefeito de Guarabira, Wellington Oliveira (PSDB), declarou, nesta segunda-feira (4), apoio à pré-candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). O anúncio ocorreu após reunião com o chefe do Executivo estadual, que contou com as presenças do deputado federal e presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, do pré-candidato a deputado estadual Célio Alves e de lideranças políticas do Brejo paraibano, como o ex-candidato a prefeito Antônio Teotônio e o vereador Josa da Padaria.

Os ex-secretários Jeremias Cavalcanti, Aguiberto Lira e Marcos Édson, que ocuparam pastas nas gestões de Zenóbio Toscano e Marcus Diogo, como Chefia de Gabinete, Administração, Planejamento, Procuradoria Jurídica e Instituto Previdência, acompanharam o vice-prefeito na declaração de apoio à reeleição de João Azevêdo.

Wellington Oliveira destacou que o trabalho do governador João Azevêdo pelo desenvolvimento da Paraíba foi fundamental para sua decisão política. “Mesmo quando estava na oposição, eu entendia que o estado tem avançado, como acontece no Hospital Regional do Brejo, e a atuação do governo na pandemia também foi determinante para que a Paraíba não entrasse em colapso. Então, avaliamos e decidimos que o melhor caminho é apoiar o governador João Azevêdo para que possamos construir um estado cada vez mais forte”, comentou.

Ele também afirmou que na conversa com o gestor estadual já teve a oportunidade de discutir novas ações para a região do Brejo. “Eu tenho uma atuação na área da Saúde e nós queremos buscar melhorias para a população, fomos muito bem acolhidos naquilo que solicitamos, estamos muito satisfeitos e vamos contribuir para que esse projeto avance e continue”, acrescentou.

