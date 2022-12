Filme Será que ele volta? fará parte da Programação do Aruandando no Brejo – circuito audiovisual que estará neste fim de semana no Teatro Geraldo Alvera em Guarabira

Nos dias 09 e 10 de dezembro, a cidade de Guarabira vai receber uma extensão do 17º Fest Aruanda, Festival de Cinema que acontece em João Pessoa chamado “Aruandando no Brejo”. A Prefeitura de Guarabira, por meio da sua Secretaria de Cultura e Turismo, aderiu ao projeto e vem oferecendo o seu apoio para a realização do festival. O Aruandando no Brejo é um circuito audiovisual que se realiza nos municípios de Areia, Solânea, Alagoa Grande, Sapé e Guarabira no período de 11 de novembro a 17 de dezembro. É uma extensão do 17º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, que se encerra nesta quarta-feira na capital João Pessoa.

O Evento é realizado pelo Banco do Nordeste Cultural e pela Energisa, em parceria com as prefeituras, por isso, o Aruandando no Brejo visa compartilhar conteúdos de reconhecida qualidade e premiados no Fest Aruanda, além de estimular a formação de público e o potencial audiovisual da região do Brejo Paraibano. O local para exibição será o Teatro Municipal Geraldo Alverga, onde estará com sua estrutura montada para as sessões bem ao modo da época em que funcionava o antigo Cine São José naquele prédio.

Atendendo ao pedido da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além da programação de várias películas do Fest Aruanda, a organização do evento, incluiu na programação três filmes produzidos por artistas de Guarabira e lançados recentemente – tais como “Onirismo”, de Bejamin Carlos; “Será que Ele Volta”, de Roberto de Freitas; e “Filosofia de Pedreiro”, de Beto Quirino e Belarmino Mariano. No sábado, dia 10/12, também haverá a Sessão Aruandinha, com exibição para o público infantil com o longa-metragem “As Aventuras do Avião Vermelho”, dirigido por Frederico Pinto. O encerramento, na noite do sábado, será com o filme “Cássia Eller”, dirigido por Paulo Fontenelle.

O evento realizará uma palestra do organizador geral do Fest Aruanda, professor Lúcio Villar, seguido de debate com o tema “Do Cinema Silencioso (anos 1920), à Primavera do Cinema Paraibano”. O Aruandando no Brejo, em Guarabira, será aberto às 19 horas da sexta-feira (9), no Teatro Municipal Geraldo Alverga. Toda a programação será gratuita ao público nos dois dias.

FICHA TÉCNICA do Filme Será que ele volta? Com direção e roteiro de: Roberto di Freitas, Elenco: Marcelo Félix, Vera Graneiro, Zenildo Marques e Ivaney Justino, Direção de Fotografia: Levy Galdino, Produção: TV Mídia Web

Da Redação / Com Marcelo Félix – Ator/Dramaturgo/Roteirista/Multiartista

