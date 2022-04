Fim da emergência da Covid-19 não muda cenário na Paraíba e medidas de vigilância e prevenção permanecem, diz Renata Nóbrega

Secretária de Saúde reiterou a importância do uso de máscaras e garantiu que os postos de vacinação continuarão funcionando normalmente, apesar do anúncio do Governo Federal.

A secretária de Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, afirmou nesta segunda-feira (18) que o anúncio do fim da emergência da Covid-19 não vai impactar em nada as medidas que atualmente são empregadas no combate à doença no estado. Em um vídeo divulgado para a imprensa, a secretária disse que o cenário de redução dos casos e óbitos se deve à importância do uso de máscaras e da vacinação, que continuarão a serem disponibilizados e recomendados à população. Renata ainda reiterou a importância de cerca de 800 mil pessoas que não se vacinaram a procurarem postos espalhados pelo estado para que a Paraíba consiga efetuar a imunização completa e não tenha um novo repique de casos de Covid. “Hoje, o ministro da Saúde fez esse anúncio sobre o encerramento da emergência de saúde pública, que foi identificada a partir dos indicadores de adoecimento. Então, internações, redução de óbitos e casos notificados em todo o país foi o principal elemento para fazer esse encerramento. Mas, na prática, a vigilância em saúde e as medidas de assistência permanecem em todos os serviços de saúde da Paraíba.”, disse. “As medidas de enfrentamento e recomendações para prevenção e saúde da população paraibana permanecem. Inclusive, reiteramos a importância, agora facultado, do uso da máscara e do quanto venceu a pandemia da Covid e que salvou vidas. A questão da vacinação também permanece”, acrescentou. clickpb

