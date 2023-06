Final da Liga dos Campeões: tudo o que você precisa saber sobre Manchester City x Internazionale

Manchester City e Inter de Milão vão se enfrentar pela primeira vez na história em jogos oficiais, neste sábado (10). E logo numa final de Liga dos Campeões, o maior torneio entre clubes do mundo.

A decisão está marcada para 16h, de Brasília, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

De um lado, o Manchester City de Pep Guardiola busca um título inédito e a tríplice coroa: o time azul já venceu o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, esta contra o maior rival, United.

A Inter de Simone Inzaghi quer ser tetracampeã da Liga dos Campeões e conquistar o segundo título em 2023, depois de ter vencido a Copa Itália.

Quantas taças da Liga dos Campeões os times têm?

O Manchester City nunca foi campeão. Esta é a segunda final do time na história: em 2021, o time de Pep Guardiola foi derrotado pelo rival inglês Chelsea.

Já a Internazionale tem três títulos em sua história: o bicampeonato em 1964 e 1965 e, mais recentemente, em 2010, quando venceu o Bayern de Munique na final.

As campanhas de Manchester City e Inter de Milão na Liga dos Campeões

O Manchester City é mais um exemplo de time que pode vencer a Champions League de forma invicta. Na história da competição, foram 14 oportunidades, sendo a última em 2020, com o Bayern de Munique.

Nos 12 jogos disputados até então, o City venceu sete vezes e empatou outras cinco. Além da campanha invicta, o time inglese ainda acumula estatísticas decisivas na competição: melhor ataque (31 gols marcados); melhor defesa (cinco gols sofridos); artilheiro (Haaland – 12 gols) e líder de assistências (De Bruyne – sete passes para gol).

12 jogos

7 vitórias

5 empates

31 gols marcados

5 gols sofridos

Para a Inter, não se trata apenas de voltar às glórias continentais, mas também recolocar a Itália no mapa do futebol europeu. Desde o título em 2010, a Juventus foi o único time do país a chegar à final, mas com duas derrotas — para o Barcelona em 2015 e para o Real Madrid em 2017.

Apesar do status de “azarão”, a Inter chega à final como o time que ficou mais jogos sem sofrer gols (oito), além de ter no goleiro Onana o líder de defesas na competição, com 45.

12 jogos

7 vitórias

3 empates

2 derrotas

19 gols marcados

10 gols sofridos

