Finalmente rompidos: Vice-prefeito quebra o silêncio chama Marcus de incompetente e declara que é oposição

O vice prefeito de Guarabira, Agreste paraibano, Wellington Oliveira, após a Quaresma, finalmente quebrou o jejum de silêncio em relação ao desgoverno do prefeito Marcus Diôgo. A atitude de Wellington, era cobrada nos bastidores pelos integrantes do grupo do ex-prefeito Zenóbio Toscano (in memorian) e pela população de Guarabira, que sofre por causa da carência de ações por parte do governo municipal.

Welington jogou uma bomba com o seu pronunciamento, se declarando oposição a Marcus Diôgo. Uma bomba que Começa a provocar vários efeitos, inclusive o da manifestação popular de apoio a sua postura adotada a partir de agora.

Eles expôs à população, as feridas até então mantidas nos bastidores, sob os curativos, que nunca ajudaram a sarar, pelo contrário, cada vez mais inflamava, pois Marcus a cada oportunidade (e foram muitas) cutucava ainda mais.

Wellington fez o que a deputada Camila Toscano não está tendo coragem de fazer…colocar Marcus no seu devido lugar…

Durante a entrevista de aproximadamente uma hora no programa Manhã de Notícias, na TVMIDIA, Wellington disse que todo mundo já sabe que Marcus é incompetente, que tem uma administração inoperante e que está mais perdido do que cego em tiroteio, além de ter sido taxado de desumano. Wellington clamou por misericórdia para com o povo de Guarabira.

Veja a entrevista na íntegra.:

