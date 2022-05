Fiscais encontram quase 60 kg de carne vencida e fecham frigorífico

Um frigorífico foi interditado em Feira de Santana, na Bahia, por vender carne vencida. O flagrante foi feito nessa segunda-feira (16/5), no estabelecimento Boitik da Carne, situado na Avenida Artêmia Pires. Segundo a prefeitura, foram apreendidos mais de 56 kg de carne, além de embutidos que eram oferecidos fora da validade.

O dono do frigorífico não foi encontrado. Ele terá dez dias para se apresentar na Vigilância Sanitária. A ação foi executada por uma equipe do Escritório de Fiscalização Integrada (EFI). No local, também eram produzidas carnes de charque sem condições higiênicas sanitárias. Os alimentos apreendidos serão descartados no aterro sanitário.

Durante fiscalização, outros estabelecimentos que não tinham alvará de funcionamento foram notificados. Nestes casos, os responsáveis terão um prazo de cinco dias para comparecer à sede do Escritório de Fiscalização Integrada.

Além da Vigilância Sanitária, participaram das ações a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e as secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam).

Metrópoles / Bahia Notícias

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...