Fisiocenter Especialidades: Fisioterapia, Fonoterapia, Reumatologia, Neurologia e Pilates de segunda à sexta

O fisioterapeuta João Araújo, que faz parte da equipe de profissionais da clínica Fisiocenter Especialidades, abordou a importância da fisioterapia nas mais variadas áreas e no quanto a Fisiocenter vem se especializando há mais de uma década. João é Fisioterapeuta formado pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB, com Especialização em Aprendizagem Motora (Universidade de São Paulo – USP), Mestre em Ciências da Reabilitação (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN) com estágio de docência e pesquisa na Universidad Autónoma de Manizales; Colômbia, e atualmente trabalha na Fisiocenter Especialidades, Professo r substituto da UFPB, gestor de ensino superior, além de pesquisador nas áreas de Comportamento motor e Pessoa com deficiência.

A Fisioterapia é o carro-chefe da clínica, mas tambem oferece outras especialidades como: Fonoterapia, Reumatologia, Neurologia, com hora marcada.

