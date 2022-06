Flamengo segue líder em nova pesquisa sobre tamanho das torcidas

O Flamengo se mantém com a maior torcida do Brasil, indica pesquisa da Sport Track divulgada nesta terça-feira em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP.

O levantamento indica que 24% dos brasileiros que se identificam com algum clube torcem para o Flamengo, número superior ao dos últimos anos (era 22,5% em 2020 e 19,5% em 2018).

Logo atrás, aparecem, na ordem, Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%).

— A distância do Flamengo para o Corinthians é relevante. O Corinthians é um time de alcance nacional, mas o Flamengo é o mais nacional de todos. A concentração é grande e puxada pela explicação dos clubes internacionais, que falamos do pilar da vitória, da exposição, do desejo pela competição. O time que ganha a Libertadores cresce, e vamos ver este reflexo na torcida do Palmeiras em alguns anos — explicou Rafael Plastina, CEO da Sport Track.

Nos números de 2022, chama a atenção a presença do Grêmio como quinto clube de maior torcida, à frente do Vasco, consolidando, agora com margem maior, uma vantagem que já havia aparecido na pesquisa anterior – mas que não se reflete na média história do levantamento, feito desde 1993.

O Tricolor também segue em vantagem sobre o Inter: 4,7% contra 2,9% no total de entrevistados.

Também se consolida a maior presença de torcedores do Atlético-MG em comparação com o rival Cruzeiro. O Galo foi identificado como time do coração de 3,7% das pessoas, contra 2,8% da Raposa. É uma inversão quando se analisam os números de 2018 (4,5% para o Cruzeiro e 3,1% para o Atlético-MG) e a média histórica (3,4% para o Cruzeiro e 2,3% para o Atlético-MG).

Veja o ranking de torcidas do Brasil em 2022 segundo pesquisa da Sport Track:

Flamengo – 24%

Corinthians – 18%

São Paulo – 11,5%

Palmeiras – 9,8%

Grêmio – 4,7%

Vasco – 4,1%

Atlético-MG – 3,7%

Santos – 3,3%

Internacional – 2,9%

Cruzeiro – 2,8%

Botafogo – 2,2%

Fluminense – 1,5%

Diferenças de idade

A pesquisa ainda mostrou que Cruzeiro e Flamengo têm as torcidas mais jovens do país, com 60% e 54%, respectivamente, na faixa de 16 a 34 anos.

Santos e Fluminense, de acordo com o estudo, possuem os torcedores mais velhos.

O Tricolor carioca conta com 47% na faixa de 34 a 54 anos e com 28% acima de 55. Já o Peixe, com 31% entre 34 e 54 anos e 23% superior a 55.

Cruzeiro e Flamengo têm os torcedores mais jovens do país — Foto: XP / Sport Track

No exterior

O relatório também mostrou a preferência dos brasileiros sobre os clubes do exterior. Em pesquisa da Sport Track de 2021, o clube com maior torcida era o Barcelona, com 28%, seguido pelo Real Madrid, com 24%. O PSG de Neymar aparece terceiro, com 17%, acima do Manchester United, com 4%.

O Barcelona também era o primeiro nas pesquisas de 2012 (46%), 2018 (37%) e 2020 (36%), mas a vantagem tem caído. Em 2010, o Milan era o preferido no Brasil entre os clubes estrangeiros, com 30%.

Pesquisa mostra para quem os brasileiros torcem no exterior — Foto: XP / Sport Track

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro de 2021, com pessoas de todo o território nacional. Os participantes foram recrutados via painel digital, obedecendo cotas de idade, gênero, classe social e estados, que representam a distribuição demográfica brasileira.

A amostra total foi de 2.130 entrevistas, com margem de erro de 2% e intervalo de confiança de 95%.

