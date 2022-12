FLUMINENSE DE CUITÉ VENCE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PEDRO RÉGIS

Com a vitória do Fluminense de Cuité, na categoria principal, chega ao fim neste domingo (11), o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Pedro Régis. Em um jogo disputadíssimo que terminou em 2×2 no tempo regulamentar, a decisão foi nos pênaltis, finalizada com duas grandes defesas do goleiro Cláudio.

O evento foi prestigiado por uma multidão, com famílias e amigos reunidos para assistirem a partida de futebol, que teve transmissão e locução ao vivo das Rádios Rural e Cultura de Guarabira.

A prefeita Michele Ribeiro e o secretário adjunto de esportes Daniel Vicente estiveram presentes, acompanhados do deputado federal Gervásio Maia, dos vereadores Erijackson Pessoa, Virgínio Ribeiro, Teia da Abacaxi, Gino do Tempero e equipe gestora.

Pela primeira vez o evento recebeu o apoio total do Governo Municipal de Pedro Régis, com investimentos de mais de R$ 8 mil reais em prêmios, além da distribuição de padrões e bolas para todas as oito equipes participantes.

Foi um fim de semana de muita movimentação para os comerciantes informais, e de muita alegria e lazer para os populares, iniciando no sábado com a Vitoria da equipe do Santa Fé de Lages na categoria aspirante.

Ascom Pedro Régis

