“Fogo amigo” quer fritar Diretora do Hospital Regional de Guarabira e derrubá-la do cargo

Não é de hoje que o fogo amigo é usado na politica para fritar desafetos políticos, pessoas consideradas “entraves”, “pedras no caminho”, de determinadas figuras que nem sempre tem objetivos republicanos. É o que está acontecendo com a diretora do Hospital Regional de Guarabira, Polyana Torres.

Nesta semana, viu-se e ouviu-se pelas redes sociais pseudos” denúncias contra decisões tomadas pela diretora, meramente administrativas, necessárias, e quase nunca tomadas por gestores anterios do HRG.

As “denúncias” foram feitas por figuras ligadas a agentes políticos do grupo do governador em Guarabira, o que nos leva a crer que estão sendo orquestradas por essas figuras a fazer o que fizeram.

Polyana vem combatendo costumes antigos, que ao logo da história do hospital tem aniquilado a sua reputação e prejudicado a saúde de muitas pessoas. Ela vem batendo de frente com aqueles que eram acostumados a entrar nos plantões e sair sem verdadeiramente ter trabalhado, mas que ao final do mês recebiam seus salários sem os devidos cortes pelos dias não trabalhados. Ela tambem vem combatendo o mau costume de funcionários que tem nomeações políticas e se valiam disso para não trabalhar nem prestar um bom serviço à população, pois se consideravam com as “costas quentes”.

Polyana tem investido na capacitação dos funcionários de todos os setores do hospital, pois entende que com treinamento e respeito aos funcionários estes podem desempenhar muito bem as suas funções e quem ganha com isso é o povo que precisa do atendimento do HRG. Recentemente ela criou uma equipe de profissionais para realizar um mutirão de cirurgias de histerectomia com a finalidade de extinguir a fila composta por dezenas de mulheres que esperam há meses pelo fim do sofrimento. Polyana tem tirado do controle de alguns funcionários do HRG certas funções, pois estes tinham apenas como finalidade atender aos “pedidos” de seus “padrinhos políticos”, privilegiando pacientes recomendados por determinadas figuras, prejudicando outros.

No geral ela não está prejudicando figuras da politica local, está tentando fazer o certo e o necessário para que o hospital seja considerado um bom prestador do serviço de saúde, para o povo de Guarabira e região, mas isso tem incomodando alguns, que não tem conseguido via influencia politica arrancá-la do posto, agora estão apelando para um possível desgaste da imagem dela como diretora.

Polyana é ligada ao governador João Azevedo, como se diz na linguagem popular: “é da cozinha dele”. Não será tarefa fácil derruba-la de sua função, por esse e pelos outros motivos citados nesta matéria.

