Fonte Play lança novos quadros do canal, confira

O Fonte Play lançou nesta terça-feira (03) dois novos quadros na grade de programação do canal. O lançamento oficial do Fonte Play no YouTube ocorreu no último dia 25 de abril, durante a cobertura das Marchas de Prefeitos e Vereadores em Brasília. O propósito do canal é entrevistar personalidades da política, do setor empresarial e da classe artística de Guarabira.

“Vamos massificar nosso padrão, conseguimos criar uma identidade devido a nossa cobertura em Brasília. O público percebeu que o Fonte Play surgiu para gerar um conteúdo completo, com padrão e conteúdo exclusivo. Essa marca veio para ser diferente de tudo”, destacou Raelson Galdino.

O primeiro quadro anunciado pelo canal, é o Fonte Play Entrevista. A plataforma irá divulgar o primeiro vídeo no decorrer da semana. O canal pretende lançar conteúdos exclusivos e com padrão de qualidade do Grupo Galdino Produções e Multimídia.

O Fonte Play também lançou no canal o quadro Em Sessão, com assuntos exclusivos da Câmara Municipal de Guarabira. O canal pretende cobrir as sessões da Casa Osório de Aquino de uma forma bastante diferente, discutindo os temas abordados pelos vereadores, além de entrevistas.