FORÇA DO BREJO: Raniery Paulino recebe apoio do ex-prefeito de Serraria

O ex-prefeito de Serraria, Walter Carvalho e seu filho o vereador de Serraria, José Walber Santos Carvalho, anunciaram nesta segunda-feira (28), o apoio à pré-candidatura de Raniery Paulino para a câmara federal.

Raniery comemorou a chegada do ex-prefeito Walter Carvalho ao seu projeto para câmara dos deputados. ” Recebendo o apoio de importantes lideranças de Serraria, ex prefeito e Auditor da Receita Estadual Walter Carvalho e seus filhos, Waltinho e o vereador Walber Carvalho. Na pauta me foi apresentado demandas sobre a melhoria do hospital da cidade, reforma da Escola estadual e várias outras ações em favor de Serraria. Fico imensamente feliz que o Brejo tem compreendido a necessidade de ter um representante legítimo para representar nossa região no Congresso Nacional“, pontuou.

Para Walter Carvalho declarar apoio a Raniery foi importante para o fortalecimento do brejo paraibano.

A reunião também contou com a presença de Walter Filho.

