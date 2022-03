FORTALECENDO: Raniery Paulino recebe apoio de ex-candidato a prefeito de Sobrado-PB

O deputado estadual Raniery Paulino recebeu, neste domingo (27), importantes apoios no município de Sobrado. O ex candidato a prefeito de Sobrado-PB, Roberto da Batata, declarou apoio a Raniery ao Congresso Nacional.

Na ocasião, Roberto defendeu o nome de Raniery no Congresso Nacional e destacou o importante trabalho do parlamentar no brejo paraibano.

” O brejo paraibano precisa de um parlamentar que potencialize suas vocações na região. Temos uma grande chance de ver Raniery, na câmara dos deputados, defendendo a região do brejo e cidades circunvizinhas. Nosso grupo soma a esse importante projeto de Raniery Paulino”, Pontuou Roberto Batata.

Para Raniery, a chegada das lideranças de Sobrado é o fortalecimento do seu projeto para o Congresso Nacional. ” Gostaria de agradecer o acolhimento do amigos Roberto Batata, Zeca Lima, Junior Anselmo, Vera da Saúde e Antonio Higino ao nosso grupo. Estaremos empenhados em discutir importantes pleitos ao Município de Sobrado.

Acesso Político

