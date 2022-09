FOTOS: Veja como foi a Colação de Grau e Formatura das Téc. em Enfermagem Letícia Viana e Eduarda Monteiro

As estudantes e agora formadas Téc. em Enfermagem Letícia Viana e Eduarda Monteiro, tiveram sua colação de Grau no sábado (10) e formatura neste último dia 17. Com um sorriso no rosto e o sentimento de dever cumprido, as colegas de classe contam sobre as dificuldades durante o curso, como o enfrentamento de uma Pandemia.

Presenças importantes como a Deputada Camila Toscano, Enfermeira Isis Emanuelle, equipe de mestres e docentes, e familiares, estiveram presente na festa de comemoração. Veja os melhores momentos desta noite memorável:

