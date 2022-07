Funcionários do SAMU de Belém-PB usam baldes para amenizar goteiras

Infiltrações provocam goteiras no teto do prédio do Samu da cidade de Belém, Brejo Paraibano. Devido às chuvas caidas na região neste final de semana funcionários tiveram que colocar baldes para amenizar a situação.

O prédio precisa de manutenção.

Entramos em contato com um funcionário que nos relatou que: “A Prefeitura está fazendo a troca do telhado do predio onde funciona o CEO, policlinica e o SAMU. Porém deixaram descoberto durante o fim de semana, entao com as chuvas constantes a lage esta infiltrando pra dentro do predio. Solicitamos um local para sermos realocados enquanto terminam os servicos porem nao tivemos retorno durante todo o final de semana. Hoje o pessoal retornou a fazer a manutençao do telhado, esperamos que termine logo para sanar este problema.”

