“Furiosa”: spin-off de “Mad Max” inicia filmagens

“Furiosa”, filme derivado de “Mad Max: Estrada da Fúria”, iniciou oficialmente suas filmagens na quarta-feira (1°). A informação foi divulgada no Twitter por Chris Hemsworth (“Thor: Amor e Trovão“) que co-estrelará a nova produção ao lado de Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”).

“Uma nova jornada na saga Mad Max começa”, escreveu.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022

“Estrada da Fúria” chegou aos cinemas em 15 de maio de 2015 e foi a quarta entrada da franquia nas telonas. O filme estrelou Tom Hardy como Max Rockatansky e Charlize Theron como Furiosa. A prequela pretende contar a origem da icônica personagem e Taylor-Joy irá viver a imperatriz anos antes do último filme – que também verá o retorno de George Miller na cadeira do diretor.

“Isso é uma saga”, disse Miller em uma coletiva de imprensa em 2021. “Ela acontece ao longo de muitos anos, então teremos vários elementos diferentes para ela. Mas isso é tudo o que posso dizer. [O filme] vai parecer familiar a quem conhece ‘Estrada da Fúria’, mas também será único de sua própria maneira.”

Além do derivado, Miller também está à frente do quinto filme da franquia, intitulado provisoriamente como “Mad Max: The Wasteland”. Com poucas informações sobre a sequência, o longa deve estrear em algum momento de 2023. Já “Furiosa” tem lançamento agendado para 24 de maio de 2024, segundo informou o CBR.

“Mad Max: Estrada da Fúria” conseguiu US$ 376 milhões (R$ 2,08 bilhões) em bilheteria global e levou para casa seis estatuetas do Oscar em 2016. Foi o primeiro filme da franquia ‘Mad Max’ a ser produzido desde 1985, quando Mel Gibson viveu o personagem em “Além da Cúpula do Trovão”. Por isso, as expectativas ao redor de ‘Furiosa’ são bem altas.

