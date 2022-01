Gaeco e Polícia Civil fazem operação contra fraudes na venda de combustível para prefeitura

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta quinta-feira (20), cumpre 14 mandados de busca e apreensão em cidades do brejo do Estado. A ação é denominada ‘Passando a Limpo’ e tem por alvo um suposto ‘esquema’ de venda de combustível para a prefeitura da cidade de Dona Inês.

As investigações apuram as práticas de desvio de recursos públicos, fraudes em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro na gestão municipal entre os anos de 2017 e 2020.

A denúncia é que de o posto de combustíveis que fornecia o produto à prefeitura era administrado pelo ex-prefeito de Dona Inês. Uma irmã do ex-gestor seria laranja dele, na administração do empreendimento.

Os mandados de busca também estão sendo cumpridos nas cidades de Solânea e Guarabira.

