General Heleno diz que Lula é cachaceiro e “infelizmente” não está doente

General Augusto Heleno, do GSI, conversou com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na saída do Palácio do Alvorada

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, disse neste domingo (6/11) que “infelizmente” Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está doente. “Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente”, afirmou o general a um grupo de bolsonaristas na saída do Palácio do Alvorada. “Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão do cachaceiro, não vai”, declarou. A fala de Heleno surgiu após uma fake news começar a circular em grupos bolsonaristas. A mensagem falsa dizia que Lula estava internado em um hospital e que iria precisar passar por um tratamento. Veja o momento: Augusto Heleno sofreu uma queda quando estava em casa na última quinta-feira (3/11). O general de Exército, que completou 75 anos em 29 de outubro, chegou a bater com o rosto e sofrer uma escoriação, mas sem gravidade. Desde que ganhou as eleições, Lula tem ficado fora dos holofotes. A expectativa é de que o petista venha a Brasília na próxima terça-feira (8/9), após uma semana de descanso no sul da Bahia, ao lado de sua esposa, Janja da Silva. metropoles

