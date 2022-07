Gervásio Maia não descarta possibilidade de indicar Geraldo Medeiros ou Heron Cid para vaga do Senado na chapa de João Azevêdo, mas afirma que plano para eles é a Câmara

Conforme ele, decisão deve ser tomada com toda a base aliada e candidatura própria vem sendo discutida.

O líder do PSB na Paraíba, o deputado federal Gervásio Maia, não descartou a discussão interna de candidatura própria do partido para a vaga no Senado Federal. Depois que Heron Cid e Geraldo Medeiros se dispuseram para a candidatura, o deputado afirmou em entrevista para a Arapuan FM nesta sexta-feira (1), que os planos para os nomes são na Câmara dos Deputados.

Conforme ele, a decisão deve ser tomada com toda a base aliada. “Eu não tenho a menor dúvida que são dois grandes nomes, mas o projeto pra Heron e pra Doutor Geraldo é o projeto de candidatura rumo a Câmara de Deputados”, disse Gervásio.

Já o jornalista Heron Cid, que recentemente se dispôs a disputar o Senado na base de João Azevêdo, apontou para uma discussão interna e disse que o nome de Gervásio está sendo estudado:

“Tem excelentes quadros, a começar do próprio deputado Gervásio Maia, que é um deputado experimentado, que renovou o mandato”, afirma.

Ele lançou sua pré-candidatura como deputado, mas segundo ele, sua missão no momento é trazer mais uma opção para o eleitorado paraibano, e se for para aceitar mais um desafio coloca seu nome à disposição, “por que não colocaria?”, disse, ao ser questionado sobre a vaga ao Senado.

O ex -secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros deixou o Cidadania e passou a integrar o PSB durante evento da sigla para disputar uma vaga na Câmara Federal, segundo ele.

